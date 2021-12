Municipio I | approvato bilancio | più fondi per cultura e verde

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – E’ statodopo 10 ore di discussione del Consiglio, il2022 -2024 delI. Rispetto al 2021 l’esercizio di quest’anno ha visto un importante incremento di risorse destinate ai Municipi. Come proposto dalla Presidente delI Lorenza Bonaccorsi, dall’Assessore al, Jacopo Scatà e da tutta la maggioranza, ilconferma il budget dello scorso anno per le politiche sociali, che ha permesso di annullare le liste di attesa. Raddoppiato il budget per la manutenzione delmunicipale e per le rimozioni in danno. Sempre per le politiche sociali si interverrà concretamente per le persone senza fissa dimora nonché sulle nuove fragilità, frutto di questo periodo pandemico. Con un odg di Giunta ...