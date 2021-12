Mulino Pacifico | chiusura in musica per l’anteprima della Stagione Teatrale

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Mercoledì 29 dicembre, alle ore 21.00, presso il, quarto e ultimo appuntamento condi “Obiettivo T”, storicapromossa dalla Solot Compagnia Stabile di Benevento, con il coordinamento artistico di Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia. Gran finale affidato al concerto del “CanzoniereRitta eManca”, gruppo nato nel 1984 intorno ad un lavoro di ricerca sulle musichetradizione popolare del Sannio beneventano e, più in generale, dell’ Italia meridionale. Il concerto propone all’ascoltatore il recupero dei suoni tipici del nostro sud attraverso una contaminazione in chiave moderna dei brani: sia quelli di propria composizione sia quelli attinti dalla ...

