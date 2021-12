Ms Cui Li | Chief Development Officer di ZTE | “L’innovazione rivoluzionaria è fare il miglior prodotto sul mercato”

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 23 dicembre 2021) ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l’Internet mobile, ha annunciato oggi che il suo, Cui Li, ha condiviso le sue intuizioni sulal forum Breakthrough Innovation Methodology durante il Fortune China Most Powerful Women (MPW) 2021, il Summit svoltosi a Shanghai il 9 InsideOver.