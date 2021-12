**Mps-David Rossi: Fi, 'da Zanettin ottimo lavoro, attaccato perché rivela irregolarità'** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Il collega Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, sta svolgendo in questi mesi un eccellente lavoro anche nella sua veste di presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. Grazie alla sua azione, portata avanti nel pieno rispetto del ruolo e delle istituzioni, stanno emergendo novità in merito al decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena. Zanettin rende un ottimo servizio al Paese, per scovare la verità, e alcuni pm lo attaccano in maniera ingiustificata perché stanno venendo a galla alcune irregolarità da parte dei magistrati che seguirono quel caso". Lo affermano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - “Il collega Pierantonio, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera, sta svolgendo in questi mesi un eccellenteanche nella sua veste di presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di. Grazie alla sua azione, portata avanti nel pieno rispetto del ruolo e delle istituzioni, stanno emergendo novità in merito al decesso dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena.rende unservizio al Paese, per scovare la verità, e alcuni pm lo attaccano in maniera ingiustificatastanno venendo a galla alcuneda parte dei magistrati che seguirono quel caso". Lo affermano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli, ...

