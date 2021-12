MotoGP | perché il 2021 è stato il miglior anno in top-class anche senza il titolo? Numeri importanti

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Ducati? Avversario forte, ma non vince mai“. Con queste parole si era espresso negli ultimi tempi il Team Manager della Honda, Alberto Puig, parlando del rendimento della Rossa in. Non si può certo dargli torto se il discorso lo si va a improntare sul risultato delmondiale più ambito, quello piloti, che nelha sorriso alla Yamaha con il francese Fabio Quartararo. Tuttavia, oltre al successo nel Mondiale costruttori, Ducati ha argomenti per rispondere alle affermazioni di Puig e dimostrare come la stagione conclusa sia stata lae della scuderia di Borgo Panigale in top-. Con un totale di 24 podi, infatti, Francesco “Pecco” Bagnaia (secondo nel mondiale), Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco ed Enea Bastianini hpermesso a Ducati di stabilire un ...