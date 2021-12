Morto Luca Longarini, lutto nel teatro (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’attore Luca Longarini, famoso per aver interpretato molte opere teatrali in dialetto, è Morto oggi, all’età di 52 anni. Il mondo del teatro dialettale e l’intera città di Fano sono in lutto per l’improvvisa morte di Luca Longarini. Longarini avrebbe avuto un malore che lo ha portato alla morte. L’uomo è deceduto nella giornata di martedì 21 dicembre dopo essere stato ricoverato in grave condizioni all’Ospedale San Salvatore di Pesaro. Ancora non sono stati programmati i funerali. POTREBBE INTERESSARTI: Charles Oko Amoyan, ambulante scomparso a Bari: le ultime notizie Morto Luca Longarini, famoso attore dialettale di teatro (fonte: Facebook)La città di Fano, la città ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’attore, famoso per aver interpretato molte opere teatrali in dialetto, èoggi, all’età di 52 anni. Il mondo deldialettale e l’intera città di Fano sono inper l’improvvisa morte diavrebbe avuto un malore che lo ha portato alla morte. L’uomo è deceduto nella giornata di martedì 21 dicembre dopo essere stato ricoverato in grave condizioni all’Ospedale San Salvatore di Pesaro. Ancora non sono stati programmati i funerali. POTREBBE INTERESSARTI: Charles Oko Amoyan, ambulante scomparso a Bari: le ultime notizie, famoso attore dialettale di(fonte: Facebook)La città di Fano, la città ...

Advertising

k4iiih : si va bene luca,però cazzo 7 anni già serial killer boia che bell,comunque alle 22:22 non è successo nulla di bello… - discardedvessel : @hiroscimmia @ruotebucate si ma luca è un morto di figa - luca_andrei_ : @Dr_Coomer_ @thetrueshade Mio nonno è morto 6 anni fa. Mi sono vaccinato per riportarlo in vita - Luca_1998 : RT @efdiegi: #IlCircoloDegliAnelli: Sentite, tanto i diritti del calcio col cazzo che li avrete, QCC è morto. Tanto vale fare un mappazzone… - Luca_Beardani : La cosa bella dei call center è che si sente proprio che ci tengono. Infatti ogni tanto mi chiamano per informarmi… -