(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si è spento a soli 23 anni, Enrico Maria Morelli, nato e residente a Roma. E’lo scorso 23 ottobreuna prova su strada per unacicletta Aprilia. Leerano il suo lavoro, era un collaudatore e riceveva chiamate da tutta Italia per testare su strada le due ruote di diverse compagnie e marchi noti. In quel tragico giorno, Enrico stava testando l’ennesimain strada, unacicletta Aprilia nuova di zecca. Purtroppo,la traversata sulla strada Statale di Noale, Venezia, è finito misteriosamente fuori strada. Sembra aver perso il controllo ed esser volato fuori dal suo mezzo. Un professionista dellaLeggi anche: Roma, di giorno a scuola, di pomeriggio criminali: pestaggi e rapine, presa baby gang Lui, che di ...

Advertising

CorriereCitta : Morto 23enne romano durante il collaudo di una moto: partita l’indagine per capire la dinamica - infoitinterno : Travolto dal treno all'alba, 23enne ciociaro morto sul colpo: nessuna ipotesi esclusa - infoitinterno : Tragedia a Livorno, è Francesco Tomassi il 23enne morto travolto da un treno - venti4ore : Tragedia a Livorno, è Francesco Tomassi il 23enne morto travolto da un treno - News_24it : LIVORNO - Tragedia alle prime ore del giorno quando un ragazzo, 23enne, attraversando i binari nel buio nella notte… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto 23enne

Quotidiano di Sicilia

Monestirolo. È di une di un ferito il bilancio del tragico incidente che, nella notte tra mercoledì 22 e giovedì ... tra cui anche un mezzo pesante, a perdere la vita è stato undi ...Per l'ultimo, doloroso saluto al ventitreennein una fredda alba di una domenica di dicembre, a una settimana dal Natale, si è fermata la città. Il sindaco Mazzaroppi ha proclamato lutto ...Perizia sulle cause: Enrico Maria Morelli, romano, aveva 23 anni ed era un professionista affermato. È finito fuori strada sulla Noalese ...Una folla in lacrime ad Aquino, in provincia di Frosinone, per l’ultimo saluto a Francesco Tomassi, l’allievo dell’Accademia morto a 23 anni investito da un treno vicino alla stazione di Antignano. Il ...