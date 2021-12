Morti sul lavoro: 1017 vittime di incidenti nei primi 10 mesi del 2021, fotografia di una strage continua (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nei primi 10 mesi del 2021, il bilancio dei Morti in incidenti sul lavoro restituisce un’istantanea drammatica. Secondo il report pubblicato da Inail, oltre 1000 lavoratori hanno perso la vita da gennaio a ottobre, e i numeri sono purtroppo destinati a salire con le ultime tragedie registrate nei giorni scorsi. Morti sul lavoro: 1017 vittime di incidenti nei primi 10 mesi del 2021 Inail ha pubblicato i dati analitici relativi alle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di ottobre 2021, condensati in un report che restituisce i numeri dei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nei10del, il bilancio deiinsulrestituisce un’istantanea drammatica. Secondo il report pubblicato da Inail, oltre 1000 lavoratori hanno perso la vita da gennaio a ottobre, e i numeri sono purtroppo destinati a salire con le ultime tragedie registrate nei giorni scorsi.suldinei10delInail ha pubblicato i dati analitici relativi alle denunce di infortunio – nel complesso e con esito mortale – e di malattia professionale presentate all’Istituto entro il mese di ottobre, condensati in un report che restituisce i numeri dei ...

