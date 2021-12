Monreale | turista olandese rischia denuncia per lesioni dopo schiaffi a una donna

(Di giovedì 23 dicembre 2021)– Sarà la dipendente del Museo diocesano a decidere sere o meno l’uomo che questa mattina l’ha aggredita sulla pubblica via, schiaffeggiandola. Intanto si è recata all’ospedale Ingrassia di Palermo per farsi refertare. Una volta ricevuta la, i carabinieri informeranno la magistratura. Lo spiacevole episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (live.it)

Sarà la dipendente del Museo diocesano a decidere se denunciare o meno l'uomo che questa mattina l'ha aggredita sulla pubblica via, schiaffeggiandola. Intanto si è recata all'ospedale. Attimi di paura a Monreale nei pressi della piazza principale del paese dove un turista olandese si è reso responsabile di un'aggressione nei confronti di una donna. Si tratta di un'impiegata del Museo Diocesano.