Misure anti-Covid, decisioni in corso sulle strette: cosa filtra dal governo (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Draghi studia nuove Misure anti-Covid per contrastare la variante Omicron. Andiamo a vedere cosa trapela dal governo: le ultime. Mario Draghi pronto a comunicare le nuove Misure contro Omicron (Getty Images)Si attendono con ansia le nuove decisioni del governo per fermare Omicron. Infatti Mario Draghi sta discutendo su diversi temi per dare una frenata decisiva al Covid-19. Sul tavolo ci sono green pass, mascherine e tamponi. La riunione è iniziata questa mattina alle 9:45 e proseguirà alle 15, quando il premier discuterà del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. Nel pomeriggio invece si riunirà anche il consiglio dei ministri che avrà sul tavolo le ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Draghi studia nuoveper contrastare la variante Omicron. Andiamo a vederetrapela dal: le ultime. Mario Draghi pronto a comunicare le nuovecontro Omicron (Getty Images)Si attendono con ansia le nuovedelper fermare Omicron. Infatti Mario Draghi sta discutendo su diversi temi per dare una frenata decisiva al-19. Sul tavolo ci sono green pass, mascherine e tamponi. La riunione è iniziata questa mattina alle 9:45 e proseguirà alle 15, quando il premier discuterà del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per approvare la relazione annuale da trasmettere al Parlamento. Nel pomeriggio invece si riunirà anche il consiglio dei ministri che avrà sul tavolo le ...

