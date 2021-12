Miracolo della scienza a Natale | neonato operato di tumore al cuore durante il parto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Miracolo della

Gazzetta del Sud

... denominata Exit, è stata eseguita all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino e ha salvato il piccolo paziente, che ha iniziato ad alimentarsi col lattemadre. Un '' di Natale, ...Un vero e proprio '' di Natale. Un neonato , affetto da un raro tumore cardiaco fetale , che non gli avrebbe ... è stato intubato quando era ancora attaccato alla placentamamma e ...È stato già definito il “miracolo di Natale” il caso di un neonato affetto da un raro tumore cardiaco fetale che è stato operato appena dopo il parto. L’intervento, eseguito con successo, è avvenuto a ...Se si pensa a un cattivo del mondo del calcio, difficile non farsi venire in mente Roy Keane. Eppure è bastata una sua…apparizione in un ospedale per cambiare per sempre la vita di un bambino!