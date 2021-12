Mipaaf, 1,2 miliardi per i contratti di filiera: firmato il decreto per il quinto bando (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un budget di 1,2 miliardi di euro a disposizione per i contratti di filiera e di distretto, di cui 350 saranno utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie del IV bando e 850 milioni per il V bando. È stato firmato dal ministro Stefano Patuanelli, dopo il via libera il 16 dicembre in Conferenza Stato-Regioni, il decreto che disciplina i finanziamenti a sostegno dei contratti di filiera e le modalità e le procedure per l’attuazione del V bando. Lo comunica in una nota il Mipaaf, spiegando che “il decreto rappresenta la base per l’emanazione dei provvedimenti attuativi dei contratti di filiera, indicando le relative modalità di finanziamento, l’iter ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 dicembre 2021) Un budget di 1,2di euro a disposizione per idie di distretto, di cui 350 saranno utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie del IVe 850 milioni per il V. È statodal ministro Stefano Patuanelli, dopo il via libera il 16 dicembre in Conferenza Stato-Regioni, ilche disciplina i finanziamenti a sostegno deidie le modalità e le procedure per l’attuazione del V. Lo comunica in una nota il, spiegando che “ilrappresenta la base per l’emanazione dei provvedimenti attuativi deidi, indicando le relative modalità di finanziamento, l’iter ...

