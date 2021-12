Mindful eating | mangiare in modo consapevole durante le Feste per evitare diete e stress | “Ogni famiglia ha le sue psicopatologie | impariamo ad osservarci a tavola”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “Seduti intorno ad un tavolo si manifestano molte nevrosi, incomprensioni, pesanti silenzi e ricatti celati da bocconi non mandati giù.ha le sue dinamiche,ha le sue“. Per molti le festività natalizie equivalgono a giornate intere passate a, aben di Dio con amici e parenti: la prassi vorrebbe che queste occasioni conviviali siano fonte di gioia e spensieratezza ma non sempre è così, anzi. Con il risultato che ci si ritrova, all’indomani, nervosi e pronti a fare ricorso alle più estreme e – diciamolo – inutilidetox. Non disperate (e soprattutto non andate a caccia di soluzioni che promettono di abbattere “miracolosamente” la pancetta) ma piuttosto interessatevi al ...