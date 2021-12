Milan, che ruolino di marcia in trasferta: raggiunto un traguardo importante (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli continua a fare benissimo in trasferta: sono ben 17 le vittorie in trasferta in questo 2021 Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ildi Stefano Pioli continua a fare benissimo in: sono ben 17 le vittorie inin questo 2021

Advertising

capuanogio : Stato della situazione per il nuovo #SanSiro: #Milan e #Inter vanno avanti dopo due anni di trattativa con il Comun… - AndreaBricchi77 : Però mi hanno assicurato che i vertici arbitrarli dicono che la decisone è perfetta. E mi hanno chiesto se io sia a… - AntoVitiello : #Milan e Inter sono lieti di annunciare che il concept presentato dallo studio Populous, noto come “la Cattedrale”,… - finallybarbos : @TheLaz97 No al Cbs, a Torino. Deduco che anche la lombardia uno è una società affiliata col Milan giusto? - PiselloLiberale : @snasainplasa È Donnarumma che deve rimpiangere il Milan -