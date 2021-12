Migranti, le Ong preparano l’assalto di Natale all’Italia: oltre 650 in attesa sulle loro navi (Di giovedì 23 dicembre 2021) In quello che che ormai è il bollettino quotidiano degli sbarchi di Migranti in Italia, nelle ultime 24 ore si contano 225 arrivi a Lampedusa. L’ultimo, il quinto, si è registrato intorno alle 3.30 di questa notte, quando una motovedetta della Guardia di Finanza ha portato al molo Favarolo 29 persone, provenienti da Somalia, Sudan, Guinea e Senegal e soccorse a circa 8 miglia dalla costa mentre si trovavano su un barchino lasciato alla deriva. In mare, però, ci sono almeno altri 662 Migranti in attesa, che le Ong hanno imbarcato al largo della Libia e ora pretendono di sbarcare in Italia. Le Ong imbarcano i Migranti e si piazzano davanti all’Italia Lo schema è sempre lo stesso: dopo il salvataggio, la pretesa di un porto sicuro, che immancabilmente finirà per essere italiano. «Non chiediamo nessun ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 dicembre 2021) In quello che che ormai è il bollettino quotidiano degli sbarchi diin Italia, nelle ultime 24 ore si contano 225 arrivi a Lampedusa. L’ultimo, il quinto, si è registrato intorno alle 3.30 di questa notte, quando una motovedetta della Guardia di Finanza ha portato al molo Favarolo 29 persone, provenienti da Somalia, Sudan, Guinea e Senegal e soccorse a circa 8 miglia dalla costa mentre si trovavano su un barchino lasciato alla deriva. In mare, però, ci sono almeno altri 662in, che le Ong hanno imbarcato al largo della Libia e ora pretendono di sbarcare in Italia. Le Ong imbarcano ie si piazzano davantiLo schema è sempre lo stesso: dopo il salvataggio, la pretesa di un porto sicuro, che immancabilmente finirà per essere italiano. «Non chiediamo nessun ...

