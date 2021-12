Migranti | archiviata inchiesta su Carola Rackete

Advertising

Il giudice cita un rapporto dell'Alto commissario per le Nazioni unite nel quale si sottolinea "che migliaia di richiedenti asilo, rifugiati ein Libia versano in condizione di detenzione ...E' stata definitivamentel'accusa contro Carlo rackete, la comandamte della Sea Watch, che su ordine della procura ...Matteo Salvini non doveva essere consentito anche perch ierano ...Le accuse per la comandante della nave erano scaturite dal presunto speronamento della motovedetta della Guardia di finanza il 29 giugno del 2019, giorno dell’arresto ...«Carola Rackete ha agito nell'adempimento del dovere di salvataggio previsto dal diritto nazionale e internazionale del mare».