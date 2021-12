Michelle Hunziker condurrà a Natale “All Together Now – Kids”

(Di giovedì 23 dicembre 2021)conduce “AllNow –”. In Giuria: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo La sera di, sabato 25 dicembre, in prima serata su Canale 5 appuntamento con “AllNow –”. Padrona di casa dello speciale del game-show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy,. Sul palco di “AllNow –” 15 bambini, tra i 6 e i 12 anni, saranno protagonisti di altrettante esibizioni, interpretando i più grandi successi della musica italiana e internazionale. Al termine della performace ogni bambino riceverà un dono: un buono valido per l’acquisto di prodotti utili alla loro formazione culturale. Le esibizioni saranno commentate e ...

Advertising

LegaSalvini : STRAORDINARIA MICHELLE #HUNZIKER ?? “La schwa (?) non rappresenta la soluzione dei problemi e, soprattutto, la prep… - MediasetPlay : Michelle, per te c’è la tua… Auri ?? Ma l’amore? ?? #AllTogetherNow @m_hunziker - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato il vincitore di #AllTogetherNow Giacomo Voli, ecco cosa ci ha raccontato ???? #giacomovoli… - zazoomblog : Michelle Hunziker e il dolce ricordo del passato: le succedeva sempre - #Michelle #Hunziker #dolce #ricordo… - zazoomblog : Michelle Hunziker e il dolce ricordo del passato: le succedeva sempre - #Michelle #Hunziker #dolce #ricordo -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker

è una mamma presente e attenta, e cerca di non far mancare mai del tempo di qualità alle sue figlie più piccole Sole e Celeste . Il settimanale Gente l'ha paparazzata con le sue ...I giurati, compresa, si sono sciolti in lacrime e lo hanno applaudito. Un brano che Giacomo ha voluto dedicare a suo nonno, musicista che lo ha avvicinato al mondo della musica. In ...Michelle Hunziker conduce “All Together Now – Kids”. In Giuria: J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo ...NATALE 2021. Il concerto di Natale su Canale 5 Federica Panicucci conduce la 29° edizione del Concerto di Natale il 24 dicembre in prima serata ...