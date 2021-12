Michele Placido protagonista de La Stanza, corto sul cyberbullismo (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ finalmente arrivato a Torino e Milano il corto in VR dedicato al cyberbullismo: una nuova esperienza cinematografica che rivoluziona l’approccio al fenomeno A partire da ieri, mercoledì 22 dicembre, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, nell’Aula del Tempio CineVR ,e il MEET di Milano ospitano il corto in Virtual Reality (VR) “La Stanza“, incentrato su uno dei primi casi di cyberbullismo. Un’esperienza immersiva a 360° che vedrà come protagonista Michele Placido, accompagnato da Michele Rosiello, Pamela Camassa e Gina Amarante: la regia è affidata a Giuseppe Alessio Nuzzo. Ad accompagnare lo spettatore sarà una vicenda ispirata alla drammatica storia della quindicenne canadese Amanda Todd, primo caso accertato di morte ... Leggi su zon (Di giovedì 23 dicembre 2021) E’ finalmente arrivato a Torino e Milano ilin VR dedicato al: una nuova esperienza cinematografica che rivoluziona l’approccio al fenomeno A partire da ieri, mercoledì 22 dicembre, il Museo Nazionale del Cinema di Torino, nell’Aula del Tempio CineVR ,e il MEET di Milano ospitano ilin Virtual Reality (VR) “La“, incentrato su uno dei primi casi di. Un’esperienza immersiva a 360° che vedrà come, accompagnato daRosiello, Pamela Camassa e Gina Amarante: la regia è affidata a Giuseppe Alessio Nuzzo. Ad accompagnare lo spettatore sarà una vicenda ispirata alla drammatica storia della quindicenne canadese Amanda Todd, primo caso accertato di morte ...

