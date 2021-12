Michael Schumacher | la storia non è finita | la notizia che emoziona i fan

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Lasportiva dicon la Ferrari non si è conclusa: la bellissima sorpresa del figlio, unachei fan. La pagina didella Formula 1 scritta danon si è conclusa e rimarrà indelebile non solo nella memoria dei fan che hanno vissuto la sua epopea alla Ferrari, ma anche negli annali didi questo meraviglioso sport. Quest’anno il suo record storico di 7 mondiali vinti poteva essere superato dal pilota britannico Lewis Hamilton, ma la Red Bull e Max Verstappen lo hanno impedito. Il record più importante raggiunto dal fenomenale pilota tedesco rimane dunque al suo posto, almeno per un altro anno. Ma c’è un altro motivo per cui la “Legacy” di ...