(Di giovedì 23 dicembre 2021) . I tifosi del campione tedesco possono rallegrarsi Unache era nell’aria da tempo e che ora finalmente è diventata realtà: Mickdiventerà pilota di riserva della Ferrari nel 2022. Un passo straordinario per il figlio del grande, che proprio con il Cavallino Rampante ha L'articolo proviene da Inews.it.

Domenicali ha poi parlato dell'importanza di ricevere un premio che già in passato è stato assegnato a figure comee allo stesso Hamilton, e che quest'anno ha visto tra i premiati ......poi al successo dal Kaiser - ha auspicato un giorno di vedere Mick ripercorrere le orme di...- speriamo che rappresenti un altro passo verso il traguardo che è quello di rivedere uno...Michael Schumacher, appena arrivato l'annuncio ufficiale: notizia straordinaria. I tifosi del campione tedesco possono rallegrarsi ...Commentando la decisione, Binotto ha dichiarato: “Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare ...