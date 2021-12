Meteo Roma: previsioni per venerdì 24 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Molte nuvole al mattino con possibilità di deboli piogge sparse; precipitazioni diffuse anche nel pomeriggio e nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +12°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 24 dicembre Cieli nuvolosi associati a piogge sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio; in serata il tempo sarà instabile con precipitazioni estese sia sulla costa sia sui settori interni. Meteo Italia: previsioni per venerdì 24 dicembre Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni tra Liguria ed Emilia Romagna, asciutto altrove ma con molte nuvole. Al pomeriggio ancora piogge possibili su Liguria, Emilia Romagna e Friuli, asciutto ma con molte nuvole sugli altri settori. In serata tempo instabile ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Molte nuvole al mattino con possibilità di deboli piogge sparse; precipitazioni diffuse anche nel pomeriggio e nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +12°C.Lazio:per24Cieli nuvolosi associati a piogge sparse nel corso della giornata su gran parte del territorio; in serata il tempo sarà instabile con precipitazioni estese sia sulla costa sia sui settori interni.Italia:per24Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni tra Liguria ed Emiliagna, asciutto altrove ma con molte nuvole. Al pomeriggio ancora piogge possibili su Liguria, Emiliagna e Friuli, asciutto ma con molte nuvole sugli altri settori. In serata tempo instabile ...

