Meteo Roma del 23-12-2021 ore 19:15 (Di giovedì 23 dicembre 2021) Meteo bene ritrovati l'ascolto le previsioni del tempo per la giornata domani al nord al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con piogge solo su Liguria e Appennino settentrionale al pomeriggio piogge in estensione all'emilia Romagna ancora asciutto altrove in serata instabilità momento con piogge sparse Liguria Emilia Romagna e settori meridionali di Lombardia e Triveneto asciutto altrove con Cieli nuvolosi al centro al mattino piogge sparse su Toscana Umbria e Lazio variabilità assoluta altrove al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge sparse piaciuto sui settori adriatici al suo dal mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio locali piogge in arrivo in campagna ancora asciutto altrove con soleggiati in ...

