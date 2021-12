Meteo di Natale, raffica di perturbazioni fra pioggia e neve (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ribaltone atmosferico per il Meteo a Natale; anzi già da oggi 24 dicembre, la Vigilia. Ritorna il maltempo in grande stile, dopo la tempesta dell’Immacolata, con una perturbazione che non costituirà un episodio isolato, ma farà da preludio a un peggioramento ancora più marcato, che segnerà il weekend di Natale e Santo Stefano. Sui monti attese abbondanti nevicate. pioggia su mezza Italia Il team de iLMeteo.it comunica oggi, per la vigilia di Natale l’arrivo di un impulso instabile di origine atlantica provocherà un generale aumento delle nubi al Nord e su alcune aree del Centro, accompagnato da piogge via via più frequenti. In principio le precipitazioni interesseranno soprattutto la Toscana e la Liguria, per poi diffondersi successivamente anche su Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) Ribaltone atmosferico per il; anzi già da oggi 24 dicembre, la Vigilia. Ritorna il maltempo in grande stile, dopo la tempesta dell’Immacolata, con una perturbazione che non costituirà un episodio isolato, ma farà da preludio a un peggioramento ancora più marcato, che segnerà il weekend die Santo Stefano. Sui monti attese abbondanti nevicate.su mezza Italia Il team de iL.it comunica oggi, per la vigilia dil’arrivo di un impulso instabile di origine atlantica provocherà un generale aumento delle nubi al Nord e su alcune aree del Centro, accompagnato da piogge via via più frequenti. In principio le precipitazioni interesseranno soprattutto la Toscana e la Liguria, per poi diffondersi successivamente anche su Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. ...

Advertising

meteo_toscana : METEO DI NATALE CON LE PIOGGE MA COME SARÀ IL TEMPO PER SAN SILVESTRO E CAPODANNO IN ITALIA E TOSCANA? -tendenza lu… - Motor1italia : ???? In attesa di conoscere le decisioni del Governo su eventuali nuove strette strade e autostrade si preparano a es… - infoitinterno : Meteo, Neve a Natale 2021? In montagna, ecco dove e quando - scrutacieli : RT @scrutacieli: Ormai manca veramente poco! Dopo innumerevoli rinvii il giorno di Natale (meteo permettendo) partirà JWST, il James Webb S… - infoitinterno : Meteo, in arrivo la tempesta di Natale: mite anticiclone per Capodanno -