Meteo Campania, Natale con la pioggia: le previsioni dal 24 al 26 dicembre (Di giovedì 23 dicembre 2021) Meteo Campania: il weekend di Natale sarà caratterizzato da ben tre perturbazioni, che bagneranno gran parte delle regioni italiane. Meteo Campania Weekend di Natale sotto la pioggia e la neve per una serie di perturbazioni (ben tre) che tra il 24 e il 26 dicembre bagneranno gran parte delle regioni italiane proprio nel periodo Leggi su 2anews (Di giovedì 23 dicembre 2021): il weekend disarà caratterizzato da ben tre perturbazioni, che bagneranno gran parte delle regioni italiane.Weekend disotto lae la neve per una serie di perturbazioni (ben tre) che tra il 24 e il 26bagneranno gran parte delle regioni italiane proprio nel periodo

