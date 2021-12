Messa in tv vigilia di Natale 24 dicembre in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il programma della Santa Messa che sarà trasMessa su TV2000 per la vigilia di Natale venerdì 24 dicembre. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19:30. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 19:30 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 dicembre 2021) Il programma della Santache sarà trassuper ladivenerdì 24. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19:30. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 19:30 – SantaSportFace.

Advertising

elio_vito : Mi permetto di insistere, introdurre oltre al #greenpass pure il #tamponeobbligatorio per andare al #cinema e non i… - ollycaly : RT @belikevsez: cioè domani è la vigilia ma io sono triste per due ventenni che non si muovono a limonarsi ma come sto messa - ONLY7H3BR4VE_ : potrei piangere. se i miei parenti domani cagano il cazzo perché vogliono vedere la santa messa o il concerto della… - BattistaDotti : A Baita mia? La sera della vigilia, è dedicata alla preparazione per andare a messa di mezzanotte. E fare gli augur… - belikevsez : cioè domani è la vigilia ma io sono triste per due ventenni che non si muovono a limonarsi ma come sto messa -