Mercoledì 22 Dicembre 2021 – 390ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 23 dicembre 2021) seduta Ora inizio: 09:31 La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino all'11 gennaio: domani sarà esaminato il decreto-legge per l'attuazione del PNRR, anche se non concluso in Commissione, e riprenderà l'esame della legge di bilancio che proseguirà il 24 Dicembre. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 11 gennaio 2022 alle ore 16.30 per ratifiche di accordi internazionali. Il sen. Ciriani (FdI) ha proposto di rinviare l'esame del decreto-legge sul PNRR, criticando il comportamento del Governo che, nonostante l'atteggiamento responsabile dell'opposizione, non ha consentito al Parlamento di discutere gli emendamenti. I sen. Romeo (L-SP) e Anna Maria Bernini (FIBP), pur riconoscendo le difficoltà del lavoro parlamentare dovute alla sovrapposizione di bilancio e PNRR, hanno ricordato che sugli emendamenti è ...

