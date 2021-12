Mercato Roma, spunta Kristensen per la fascia destra (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuovo nome in casa Roma per il Mercato di gennaio: la fascia destra giallorossa ha un nuovo pretendente. Dopo aver cercato di prendere Diogo Dalot dal Manchester United, Tiago Pinto avrebbe aperto un canale per Rasmus Kristensen, terzino destro ex Ajax, attualmente in forza al Red Bull Salisburgo. Il danese, classe 1997, è stato visionato più volte dalla Roma grazie anche alla presenza nel contratto di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro: il club austriaco da parte sua non ha intenzione di cederlo in prestito (la formula maggiormente gradita dalle parti di Trigoria), soprattutto perché ad oggi Kristensen è un titolare inamovibile, che ha realizzato ben 8 gol in stagione. Sul fronte cessioni nello stesso ruolo Bryan Reynolds è pronto a lasciare la capitale: ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Nuovo nome in casaper ildi gennaio: lagiallorossa ha un nuovo pretendente. Dopo aver cercato di prendere Diogo Dalot dal Manchester United, Tiago Pinto avrebbe aperto un canale per Rasmus, terzino destro ex Ajax, attualmente in forza al Red Bull Salisburgo. Il danese, classe 1997, è stato visionato più volte dallagrazie anche alla presenza nel contratto di una clausola rescissoria da 10 milioni di euro: il club austriaco da parte sua non ha intenzione di cederlo in prestito (la formula maggiormente gradita dalle parti di Trigoria), soprattutto perché ad oggiè un titolare inamovibile, che ha realizzato ben 8 gol in stagione. Sul fronte cessioni nello stesso ruolo Bryan Reynolds è pronto a lasciare la capitale: ...

