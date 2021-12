Melissa Satta ‘superata’ Kevin Boateng | la nuova bellissima e famosa fidanzata cancella il passato

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Una delle coppie più glamour del mondo televisivo-pallonaro., da poco a Sky come ‘valletta’ co-conduttrice, ePrincefantasista atipico che in Italia ha indossato le maglie di Milan e Fiorentina, hanno fatto sognare. E dalla loro relazione è nato anche un figlio, Maddox. Poi però, come succede sempre più frequentemente anche a chi deve campare con qualche migliaia di euro al mese, i due si sono lasciati. Eh, che ci volete fare? Oggi è più semplice trovare lavoro come influencer parlando del più e del meno piuttosto che trovare – e tenersi – l’anima gemella al proprio fianco. I tempi cambiano, e come se cambiano, ma il gioco dell’amore resta sempre quello. Così siachehanno voltato pagina. La showgirl ad agosto ha presentato a tutti il suo ...

Advertising

michael8716 : RT @dea_channel: la spettacolare Melissa Satta ammirata ieri sera a #skycalcioclub ???????????????? - BELLISSIMO89ITA : RT @dea_channel: la spettacolare Melissa Satta ammirata ieri sera a #skycalcioclub ???????????????? - dea_channel : la spettacolare Melissa Satta ammirata ieri sera a #skycalcioclub ???????????????? - SkySport : Goal Deejay, vigilia di Natale tra gol&musica con Melissa Satta ? Venerdì 24 dicembre alle 12.30 Su Sky Sport Footb… - sportli26181512 : Goal Deejay, vigilia di Natale tra gol&musica con Melissa Satta: Calcio, musica e tanto divertimento nello speciale… -

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta

Sky Sport

Per l'ultima puntata dell'anno 2021,ha sfoggia un look strepitoso ed i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio Il pubblico italiano ha avuto l'onore di conoscerla qualche anno fa, alle prese con 'Striscia ...Per Kevin Prince Boateng ,sembra solo un lontano ricordo. Per l'ex Milan, Sassuolo e Fiorentina la storia con la showgirl e modella italiana è ormai alle spalle e su Instagram spuntano i primi scatti con la nuova ...Appuntamento con la 19a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...Calcio, musica e tanto divertimento nello speciale di Natale di Goal Deejay in onda venerdì 24 dicembre alle 12.30 su Sky Sport Football. Come di consueto Melissa Satta alla conduzione, in compagnia d ...