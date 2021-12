Max Verstappen: “Il mio sogno era essere campione del mondo” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Max Verstappen ha parlato del Mondiale vinto all’ultima gara ad Abu Dhabi. Il duello con Lewis Hamilton ha emozionato tutti gli appassionati fino all’ultimo giro. Adesso è stato raggiunto un grandissimo traguardo dall’olandese, che però non si fermerà qui. Ecco come ha parlato. Le parole di Max Verstappen La scorsa settimana il pilota olandese si era espresso in merito al significato di questo titolo ed eventualmente dei successivi: “Ovviamente continuerò a spingere dato che sarò in pista in Formula 1 ancora per degli anni. È bello essere il campione, ma penso di più al lungo viaggio che ho fatto per arrivare fin qui, a tutte le ore passate a lavorare con mio padre. La stagione è stata stancante e complicata, ma è fantastico aver raggiunto il mio obiettivo. Spero di potercela fare ancora tante altre volte. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 23 dicembre 2021) Maxha parlato del Mondiale vinto all’ultima gara ad Abu Dhabi. Il duello con Lewis Hamilton ha emozionato tutti gli appassionati fino all’ultimo giro. Adesso è stato raggiunto un grandissimo traguardo dall’olandese, che però non si fermerà qui. Ecco come ha parlato. Le parole di MaxLa scorsa settimana il pilota olandese si era espresso in merito al significato di questo titolo ed eventualmente dei successivi: “Ovviamente continuerò a spingere dato che sarò in pista in Formula 1 ancora per degli anni. È belloil, ma penso di più al lungo viaggio che ho fatto per arrivare fin qui, a tutte le ore passate a lavorare con mio padre. La stagione è stata stancante e complicata, ma è fantastico aver raggiunto il mio obiettivo. Spero di potercela fare ancora tante altre volte. ...

Advertising

sportface2016 : +++#F1, la #Mercedes non farà appello: Max #Verstappen è ufficialmente campione del Mondo+++ #AbuDabhiGP - Luxgraph : F1, il padre di Verstappen: 'Lauda chiese a Max di andare in Mercedes' - sportli26181512 : Verstappen, il padre Jos e il retroscena: 'In F1 poteva guidare la Mercedes': Il padre del campione del mondo oland… - L05Mandorino : RT @SkySportF1: ?? 'Un anno al Max' ?? Lo speciale sulla stagione di Max Verstappen ? - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ?? Il Natale arriva anche a casa #RedBull ? Voto da 1 a 10 ai maglioni di Max #Verstappen e Sergio #Perez? #F1 https:/… -