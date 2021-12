Matteo Bassetti | ‘cambia’ lavoro? Il video fa il giro del web

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Da qualche giorno, sul web spopola unè presente anche. Gli infettivologi si mostrano in una veste nuova. Ecco quale.(Instagram)L’ultimo periodo della pandemia ha portato l’Italia ad aumentare le misure di sicurezza. Il periodo natalizio vedrà alcune decisioni ancora da formalizzare del Governo Draghi. Decisioni che non saranno piacevoli, probabilmente, ma necessarie affinché la situazione non degeneri ulteriormente. Si è parlato di terza dose, in alcune Regioni è possibile farla anche in un luogo diverso rispetto al solito hub. Il periodo non è affatto semplice, con la variante Omicron la situazione è sotto costante controllo. I numeri stanno aumentando giorno dopo giorno ed è un aspetto che non deve essere sottovalutato. In attesa delle ...

'Non credo che verrà chiesto il tampone per i grandi eventi come stadi, concerti, cinema e teatri perché sarebbe la condanna a morte della campagna vaccinale'. Così l'infettivologoa ' Mattino Cinque News ' valuta la possibilità dell'istituzione dell' obbligo del tampone per l'accesso ad alune attività. 'Forse sarà previsto, invece, per alcune feste e in ...A dirla tutta nemmeno i suoi colleghi d'ugola,e Fabrizio Pregliasco, sono stati poi così brillanti. Fatta questa premessa, è palese che i tre 'usignoli in camice bianco' non avessero ...L'esibizione pro vax in tv dei virologi Matteo Bassetti, Fabrizio Pregliasco e Andrea Crisanti non è andata giù a Ultimo. Dopo aver ascoltato "Sì sì ...Ultimo attacca Crisanti, Bassetti e Pregliasco per la canzone “Sì vax”: i virologi non si pentono. Il video dei tre virologi che cantano “Sì, sì, vax, vaccinamoci” ha attirato l’ironia degli utenti su ...