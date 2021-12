Mattarella agli atleti olimpici e paralimpici: “Successi di Tokyo hanno dimostrato al mondo che non siamo un popolo indisciplinato” (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’anno d’oro dello Sport” è stato “una risposta di speranza e di ottimismo offerta al Paese dal mondo sportivo del nostro Paese, Olimpico e Paralimpico. Ed è interessante riflettere su questo perché anche questi Successi sportivi hanno smentito un cliché, uno stereotipo diffuso in Europa, duro a morire, quanto infondato, di un popolo, gli italiani, indisciplinato, confondendo con questo l’attitudine alla fantasia, l’attitudine alla creatività, all’inventiva”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2021. “Quella creatività e quell’inventiva che probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) L’anno d’oro dello Sport” è stato “una risposta di speranza e di ottimismo offerta al Paese dalsportivo del nostro Paese, Olimpico e Paralimpico. Ed è interessante riflettere su questo perché anche questisportivismentito un cliché, uno stereotipo diffuso in Europa, duro a morire, quanto infondato, di un, gli italiani,, confondendo con questo l’attitudine alla fantasia, l’attitudine alla creatività, all’inventiva”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di consegna della bandieraitaliani in partenza per i Giochiinvernali 2021. “Quella creatività e quell’inventiva che probabilmente ...

