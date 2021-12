Mastro Tonino ci ha lasciati a 90 anni | addio all’amato artista del legno

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Nelle scorsi ore ci ha: l’deldi Pretoro (Abruzzo) è deceduto all’età di 90. Oltre ad essere un artigiano molto amato nel suo paese e fuori da esso,lo scorso anno ha anche sconfitto il Covid-19. La triste notizia della morte di(nome d’arte di Antonio Palmero) è stata condivisa ieri sera dalla pagina Facebook a lui dedicata, che ha sempre condivido immagini, video e notizie relative ai suoi lavori spettacolari. via FacebookL’artigiano è morto all’età di 90: nel corso della sua vita ha superato svariati momenti difficili, ha vissuto gli orrori della guerra e della fame fino ad arrivare alla pandemia causata dal ...

Se n'è andato all'età di 90 anni, al secolo Antonio Palmerio, l'artigiano di Pretoro diventato il simbolo dell'arte del legno. Quasi un anno fa , dopo una vita ricca, aveva avuto la meglio anche sul Covid, che l'aveva ...Questa storia proviene dal cuore del Parco Nazionale della Maiella e precisamente dal borgo di Pretoro (Chieti), noto in tutto il mondo poiché è lì che, il Geppetto d'Abruzzo , trascorreva le sue giornate in penombra a lavorare il legno nella sua bottega accogliente e piena di ricordi. Ma ora l'ultimo dei fusari d'Abruzzo si è spento; ...A Pretoro é scomparso l'artigiano novantenne Antonio Palmerio, che aveva della sua passione la sua ragione di vita ...Questa storia proviene dal cuore del Parco Nazionale della Maiella e precisamente dal borgo di Pretoro (Chieti), noto in tutto il mondo poiché è lì che Mastro Tonino, il Geppetto d’Abruzzo, ...