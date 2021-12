MasterChef Italia 11 streaming gratis e diretta tv Cielo? Dove vedere seconda puntata (Di giovedì 23 dicembre 2021) C’è grande attesa per l’undicesima edizione di MasterChef Italia che prenderà il via giovedì 16 dicembre alle ore 21.15 e durerà fino a giovedì 3 marzo, per un totale di dodici puntate e ventiquattro episodi. Gli aspiranti chef saranno scelti nelle prime due puntate totalmente dedicate ai casting. Confermati i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) C’è grande attesa per l’undicesima edizione diche prenderà il via giovedì 16 dicembre alle ore 21.15 e durerà fino a giovedì 3 marzo, per un totale di dodici puntate e ventiquattro episodi. Gli aspiranti chef saranno scelti nelle prime due puntate totalmente dedicate ai casting. Confermati i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

CabiriaMinerva : @IsThisMadness_ cos'è, il titolo della nuova stagione di masterchef italia? - zazoomblog : Masterchef Italia 11 continuano le selezioni. In onda tre nuove sfide - #Masterchef #Italia #continuano - infoitcultura : Masterchef Italia 11, continuano le selezioni. In onda tre nuove sfide - tuttopuntotv : Masterchef Italia 11, continuano le selezioni. In onda tre nuove sfide #MasterChefIt #masterchefitalia - ONDANEWSweb : Da Battipaglia alle cucine di MasterChef Italia. La storia del 19enne Carmine Gorrasi - -