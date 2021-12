Mascherine | tamponi per i vaccinati | scuola e modifiche al Green pass | in arrivo nuove misure

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma – La variante Omicron spaventa l’Italia e il governo è pronto arestrizioni anti Covid in vista del Natale. Oggi alle 9.45 la cabina di regia del Governo sulleper fermare i contagi. Nel pomeriggio poi il Cdm. Sul tavolo mascherina obbligatoria all’aperto in tutta Italia e Fffp nelle situazioni a maggior rischio assembramento,per itra seconda e terza dose,più breve. E valutazione dell’obbligo vaccinale. Dall’Aifa via libera intanto al vaccino Novavax . Secondo il bollettino del 22 dicembre sono 36.293 i nuovi casi e 146 i morti. Il tasso di positività è al 4,7% con 779.303processati. Vaccini I vaccini restano lo “strumento di difesa migliore” per combattere il virus e la sua nuova variante, rimarca a più ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass, mascherine e tamponi, domani si discuteranno nella Cabina di regia le nuove decisioni. Lo fa sapere il… - Tg3web : Attesa per la Cabina di regia di domani, che dovrà adottare nuove misure di contrasto alla pandemia. 'Decideremo in… - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - vangel666 : @Dania I vaccinati non si fanno tamponi di routine. Sarebbe ora di iniziare. E mascherine ffp2 ovunque - Cristin68904460 : RT @Agenzia_Ansa: Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che spavent… -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine tamponi

Infine, un'ultima indicazione anche per quel che riguarda i, ambito in cui Draghi ha confermato che il governo vuole intervenir. "Nel Green pass c'è un periodo in cui la protezione delle ...Ieri i contagi hanno superato quota 36mila. La maggioranza è ancora divisa sulle norme da introdurre. Green pass,: ecco come potrebbero cambiare le regole Oggi il governo approverà le nuove restrizioni per tentare di arginare la nuova impennata di contagi, che ieri hanno superato quota 36mila.Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta ...Ieri i contagi hanno superato quota 36mila. La maggioranza è ancora divisa sulle norme da introdurre. Green pass, mascherine e tamponi: ecco come potrebbero cambiare le regole ...