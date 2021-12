Mascherine, obbligo all’aperto anche in zona bianca (Di giovedì 23 dicembre 2021) obbligo all’aperto anche in zona bianca. Ampiamente annunciato, arriva l’obbligo di utilizzo anche all’aperto in tutto il paese fino al 31 gennaio delle Mascherine. Non solo. Il Cdm ha deciso di estendere l’obbligo delle Ffp2 fino alla fine dello stato d’emergenza per cinema, teatri, stadi, palazzetti e mezzi di trasporto compresi bus e metrò. In tutti questi luoghi, inoltre, è vietato il consumo di cibi e bevande. obbligo di indossare le Mascherine anche all’aperto e anche in zona bianca; obbligo di indossare le Mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli ... Leggi su udine20 (Di giovedì 23 dicembre 2021)in. Ampiamente annunciato, arriva l’di utilizzoin tutto il paese fino al 31 gennaio delle. Non solo. Il Cdm ha deciso di estendere l’delle Ffp2 fino alla fine dello stato d’emergenza per cinema, teatri, stadi, palazzetti e mezzi di trasporto compresi bus e metrò. In tutti questi luoghi, inoltre, è vietato il consumo di cibi e bevande.di indossare leindi indossare ledi tipo FFP2 in occasione di spettacoli ...

Advertising

SkySport : ULTIMORA COVID-19 CABINA REGIA: 'OBBLIGO DI INDOSSARE MASCHERINE FFP2 PER ASSISTERE A EVENTI SPORTIVI' #SkySport #Coronavirus #Covid19 - fanpage : Ora è ufficiale, il Governo ha deciso. Le mascherine tornano obbligatorie all'aperto in tutta Italia, e per alcune… - Agenzia_Ansa : Obbligo di mascherine all'aperto anche in zona bianca e obbligo di FFP2 nei cinema, teatri e per eventi sportivi, e… - dolores20943592 : RT @Corvonero75: La cabina di regia dice obbligo di mascherine all'aperto. - ilcittadinomb : Covid, decreto festività: divieto di feste in piazza e obbligo di mascherine all’aperto, dove si deve usare la Ffp2… -