Mascherine Ffp2: perché il governo pensa all'obbligo sul lavoro e nei trasporti (ma c'è anche l'ipotesi scuola) (Di giovedì 23 dicembre 2021) Oggi il governo deciderà le nuove misure restrizioni per tentare di frenare la nuova ondata di contagi Covid, trainata dalla variante Omicron, con oltre 36mila nuovi casi registrati ieri, 22 dicembre. Le nuove misure verranno discusse in mattinata durante la Cabina di regia e approvate durante il Consiglio dei ministri di questo pomeriggio. Il premier Draghi, durante la conferenza stampa di fine anno, ha ribadito a chiare lettere che l'esecutivo intende «fare tutto il necessario per difendere quel poco di normalità che abbiamo raggiunto» e, sebbene «si possa sperare che le cose vadano per il meglio, ci si deve preparare al peggio». Tra le nuove misure per contenere l'aumento dei contagi, che verranno assunte solo ed esclusivamente sulla base «dai dati e solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro», il presidente Draghi ha anticipato non ci sarà un nuovo ...

