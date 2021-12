Mascherine Ffp2 in tutte le scuole, i presidi: “Il tempo c’è” (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Adottare Mascherine Ffp2 nelle scuole significa prevenire la diffusione del contagio con una misura concreta e verosimilmente realizzabile prima del rientro, il 7 o 10 gennaio”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli ed aggiunge: “C’è tutto il tempo prima che si torni a scuola per far sì che la struttura commissariale distribuisca Ffp2 in tutti gli istituti scolastici, è una cosa attuabile se ci si organizza. Mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8mln di tamponi al giorno, cosa che tra l’altro intralcerebbe il sistema”. E l’idea di distribuire tamponi gratuiti come in altri paesi? “Fermo restando che non dobbiamo prendere a riferimento paesi che stanno peggio di noi, i tamponi rapidi salivari o ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 dicembre 2021) “Adottarenellesignifica prevenire la diffusione del contagio con una misura concreta e verosimilmente realizzabile prima del rientro, il 7 o 10 gennaio”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionaleAntonello Giannelli ed aggiunge: “C’è tutto ilprima che si torni a scuola per far sì che la struttura commissariale distribuiscain tutti gli istituti scolastici, è una cosa attuabile se ci si organizza. Mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8mln di tamponi al giorno, cosa che tra l’altro intralcerebbe il sistema”. E l’idea di distribuire tamponi gratuiti come in altri paesi? “Fermo restando che non dobbiamo prendere a riferimento paesi che stanno peggio di noi, i tamponi rapidi salivari o ...

