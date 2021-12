Mascherine, FFP2, Green pass al banco: la nuova stretta sulle regole covid (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le due cabine di regia del governo, per fare il punto sull’epidemia e valutare le nuove misure per arginare i contagi, saranno seguite da un Consiglio dei ministri alle ore 15 del 23 dicembre, e segnano un nuovo cambio di rotta sulle regole covid da rispettare sotto le Feste natalizie, ma probabilmente anche dopo. Nuovi inasprimenti sono divenuti d’obbligo considerata la nuova impennata di casi di contagio da coronvarirus, cresciuti di ben il 42,3% in 7 giorni, secondo i dati della Fondazione Gimbe. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. Tra le nuove misure per fronteggiare l’aumento dei casi, e delle varianti Omicron, la decisione dell’esecutivo Draghi è quella di introdurre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e la FFP2 obbligatoria al chiuso, in luoghi come bar e ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le due cabine di regia del governo, per fare il punto sull’epidemia e valutare le nuove misure per arginare i contagi, saranno seguite da un Consiglio dei ministri alle ore 15 del 23 dicembre, e segnano un nuovo cambio di rottada rispettare sotto le Feste natalizie, ma probabilmente anche dopo. Nuovi inasprimenti sono divenuti d’obbligo considerata laimpennata di casi di contagio da coronvarirus, cresciuti di ben il 42,3% in 7 giorni, secondo i dati della Fondazione Gimbe. Un netto aumento, pari al 33%, si registra anche nei decessi. Tra le nuove misure per fronteggiare l’aumento dei casi, e delle varianti Omicron, la decisione dell’esecutivo Draghi è quella di introdurre l’obbligo di mascherina anche all’aperto e laobbligatoria al chiuso, in luoghi come bar e ...

