Martina Stella è un sogno natalizio con il vestito rosso di paillettes (Di giovedì 23 dicembre 2021) Martina Stella è più in forma che mai e a confermarcelo è l’outfit che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attrice ha voluto condividere con i suoi follower un look degno del suo cognome. Si tratta di un bellissimo abito molto corto e seducente, formato da tante piccole paillettes rosse. Il vestito ha uno spacco laterale e un’ampia scollatura sul davanti, mentre la schiena scoperta è interrotta da un intreccio di spalline che si intersecano fra di loro. L’attrice, che ha da poco dato alla luce il piccolo Leonardo (secondogenito arrivato dopo Ginevra, nata nel 2012) ha scelto un modello firmato Ludovica Amati, appartenente alla collezione primavera/estate 2020. Ha scelto di indossarlo in questo periodo dell’anno, perché assolutamente perfetto per l’atmosfera natalizia delle feste. Le paillettes ... Leggi su diredonna (Di giovedì 23 dicembre 2021)è più in forma che mai e a confermarcelo è l’outfit che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. L’attrice ha voluto condividere con i suoi follower un look degno del suo cognome. Si tratta di un bellissimo abito molto corto e seducente, formato da tante piccolerosse. Ilha uno spacco laterale e un’ampia scollatura sul davanti, mentre la schiena scoperta è interrotta da un intreccio di spalline che si intersecano fra di loro. L’attrice, che ha da poco dato alla luce il piccolo Leonardo (secondogenito arrivato dopo Ginevra, nata nel 2012) ha scelto un modello firmato Ludovica Amati, appartenente alla collezione primavera/estate 2020. Ha scelto di indossarlo in questo periodo dell’anno, perché assolutamente perfetto per l’atmosfera natalizia delle feste. Le...

