Martial | niente Juve | accordo raggiunto con il club spagnolo!

(Di giovedì 23 dicembre 2021) “El Chiringuito” lancia la bomba di mercato, dando per chiuso l’tra il Siviglia e Anthony, attaccante del Manchester United. AnthonySecondo quanto dichiarato dal giornalista Cristobal Soria nel corso del noto programma spagnolo, ilavrebbe già trovato l’con, accostato recentemente anche allantus, che potrebbe vedere sfumare uno dei suoi obiettivi per il mercato di gennaio. Ora il Siviglia dovrà lavorare con i Red Devils per discutere le cifre dell’operazione, considerando che l’attaccante ha un contratto fino al 2024. SANTO ROMEO

A differenza del Sassuolo, perfavorevole alla possibilità di separarsi da Scamacca a gennaio con la stessa formula. I bianconeri vorrebbero regalare subitoad Allegri e quindi ...rinforzi a centrocampo e in attacco, quindi, i reparti più bisognosi di innesti? No, a meno ... mentre in attacco l'unica candidatura possibile sembra essere quella di Anthony, ma solo ...Potrebbe così sfumare uno degli obiettivi bianconeri Sarà un nuovo giocatore del Siviglia. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, il Siviglia avrebbe chiuso per l’arrivo di Martial dal Manchester ...Secondo la stampa inglese, Jil Newcastle, potrebbe fare una mossa per Anthony Martial nel prossimo inverno. I Magpies vorrebbero firmare l'ala per un prestito di sei mesi, che ...