Marisa Laurito: "A Natale porto la 'vera' Napoli in televisione" (Di giovedì 23 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Napoli? È una città bellissima, piena di fermento, cultura. Ma troppo spesso vittima di pregiudizi". Scende sempre in prima linea Marisa Laurito quando si parla della "sua" Napoli. Anche di prima mattina, mentre è al trucco sul set partenopeo della seconda stagione di "Mina settembre", la fiction di Rai1 con Serena Rossi, di cui è una delle new entry. "Interpreto sua zia. Una donna un po' particolare, atipica", sorride. E sono proprio Napoli e la sua cultura che porterà in tv in questi giorni di festa, che la vedono protagonista di una serie di appuntamenti su Rai1. A partire dal 25 dicembre, la sera di Natale, quando in prima serata, sarà "guida" d'eccezione per Alberto Angela attraverso il quartiere Sanità nel suo "Stanotte a

