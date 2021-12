Mario Rui, la moglie Renata fa una dedica speciale alla città di Napoli: “Con il sole ancora più bella!” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mario Rui, calciatore del Napoli, è sposato da tempo con Renata e vivono nella città partenopea. La donna in questi giorni ha fatto una dedica speciale proprio alla sua casa. Non è la prima volta che Renata esprime tutto il suo amore per Napoli. dedica speciale Il 20 dicembre, la moglie del calciatore azzurro ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021)Rui, calciatore del, è sposato da tempo cone vivono nellapartenopea. La donna in questi giorni ha fatto unapropriosua casa. Non è la prima volta cheesprime tutto il suo amore perIl 20 dicembre, ladel calciatore azzurro ha L'articolo

Advertising

claudioruss : Mario Rui, Insigne, Fabian, Osimhen, Koulibaly non convocati per #MilanNapoli - gmlavolpe : RT @giampdisan: 'Mario Rui è nu sicchi'emmerd' state of mind. - sobernardeschi : RT @gabbores: IN TEORIA, il 6 Gennaio il #Napoli dovrebbe fare a meno di: - Koulibaly, Anguissa, Osimhen, Ounas, Ghoulam (Coppa d’Africa??)… - IntrinsicGames : RT @ParliamoDiNews: UFFICIALE - Serie A, stop di una giornata per Mario Rui: le decisioni del Giudice Sportivo #ufficiale #serie #stop #gio… - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Serie A, stop di una giornata per Mario Rui: le decisioni del Giudice Sportivo #ufficiale #serie #stop… -