Mario Draghi: il pensiero al servizio delle Istituzioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siamo agli sgoccioli del 2021, e senza ombra di dubbio il protagonista indiscusso della scena politica di quest’anno è stato Mario Draghi. L’ex presidente della BCE ha risposto all’appello del Capo dello Stato colmando il profondo vuoto politico del Paese. L’effetto è stato restituire fiducia e credibilità al nostro sistema economico in ambito internazionale. Il premier è il secondo Presidente del Consiglio non politico dell’attuale XVIII legislatura. I partiti secondo il verdetto delle elezioni politiche 2018 non sono stati in grado di esprimere alcuna maggioranza attorno ad un premier politico. Ma a prescindere da quale ruolo ricoprirà da febbraio del prossimo anno, il presidente Draghi durante tutto il suo operato ha tracciato alcune importanti linee guida attorno alla quale è necessario riflettere e da cui la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 23 dicembre 2021) Siamo agli sgoccioli del 2021, e senza ombra di dubbio il protagonista indiscusso della scena politica di quest’anno è stato. L’ex presidente della BCE ha risposto all’appello del Capo dello Stato colmando il profondo vuoto politico del Paese. L’effetto è stato restituire fiducia e credibilità al nostro sistema economico in ambito internazionale. Il premier è il secondo Presidente del Consiglio non politico dell’attuale XVIII legislatura. I partiti secondo il verdettoelezioni politiche 2018 non sono stati in grado di esprimere alcuna maggioranza attorno ad un premier politico. Ma a prescindere da quale ruolo ricoprirà da febbraio del prossimo anno, il presidentedurante tutto il suo operato ha tracciato alcune importanti linee guida attorno alla quale è necessario riflettere e da cui la ...

Advertising

matteorenzi : Bene che Mario Draghi sottolinei l’importanza di accelerare sulla #TerzaDose. Le incertezze del ministro Speranza h… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Siparietto alla conferenza stampa di Draghi. Un giornalista: 'Presidente posso fare fare la domanda in ingl… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - marialetiziama9 : RT @flayawa: Grazie alla conferenza stampa di Mario Draghi sappiamo che la variante Omicron non si trasmette neanche con cospicue quantità… - wbfe : RT @PaoloMaddalenaA: Per chi volesse approfondire la questione ??: -