Mario Draghi apre al Quirinale: le reazioni della politica all’eventuale futuro da Presidente della Repubblica (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le parole di Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno, tenutasi ieri, hanno acceso ufficialmente i riflettori sulla sua possibile investitura al Colle. Sostanzialmente il premier non esclude un futuro al Quirinale da Presidente della Repubblica, scenario eventualmente imminente alla luce della prossima uscita di scena di Sergio Mattarella. A fare da contrappeso c’è l’incognita esecutivo e soprattutto se, in assenza di un leader come lui, il Governo e l’ampia maggioranza sapranno sopravvivere. Uno spettro che lo stesso Presidente del Consiglio ha tirato in ballo nel suo discorso, cui seguono le reazioni dell’arena politica. Mario ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 dicembre 2021) Le parole dinella conferenza stampa di fine anno, tenutasi ieri, hanno acceso ufficialmente i riflettori sulla sua possibile investitura al Colle. Sostanzialmente il premier non esclude unalda, scenario eventualmente imminente alla luceprossima uscita di scena di Sergio Mattarella. A fare da contrappeso c’è l’incognita esecutivo e soprattutto se, in assenza di un leader come lui, il Governo e l’ampia maggioranza sapranno sopravvivere. Uno spettro che lo stessodel Consiglio ha tirato in ballo nel suo discorso, cui seguono ledell’arena...

Advertising

matteorenzi : Bene che Mario Draghi sottolinei l’importanza di accelerare sulla #TerzaDose. Le incertezze del ministro Speranza h… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Siparietto alla conferenza stampa di Draghi. Un giornalista: 'Presidente posso fare fare la domanda in ingl… - Linkiesta : Il booster democratico per salvare la nostra Repubblica Non è più tempo di scherzare, Mario Draghi deve completare… - rosaca : RT @michelericcia16: @gladiatoremassi @ilgattoromy1 E no ragazzi, quà si sta esagerando secondo me; che Mario Draghi sia diverso nettamente… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il Quirinale “fa storia a sè”. Così Matteo Renzi, leader di Italia Viva, in un’intervista al quo… -