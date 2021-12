Maria Pia Garofalo illumina Torchiara

(Di giovedì 23 dicembre 2021) di Giuseppe Ianni Ancora una serata indimenticabile dove la grande musica ed il bel canto hanno introdotto magnificamente il clima natalizio. Protagonista della radiosa serata il giovane sopranoPiache, con la sua meravigliosa voce ha deliziato i tanti appassionati del canto lirico. Cosi acontinua con successo l’attività concertistica “Solstizio d’Inverno” ancora con una serata memorabile, ricca di virtuosismi di giovani promesse. In un programma molto impegnativo si sono esibiti il sopranoPia, la pianista Stefania De Santi ed i giovani cornisti Giovanni Mainenti, Mattia Abate, Fabrizio Cirillo e Giuseppe D’Alessandro. Fra i sostenuti applausi degli spettatori, il salone della musica dello storico palazzo De Concilis, ha regalato un’atmosfera di grande ...

Azione_it : Il PNRR ha portato un investimento sulla scuola di 17 miliardi. Bene, ma la gestione centralizzata dei bandi e la c… - Azione_it : In Italia il 13% degli studenti si ferma alla licenza media - la media UE è al 10%. Il 20% ottiene il diploma ma no… - EliSoglio : Il nostro grazie ai volontari d’Italia Ecco la storia di Maria Pia @CSVnet @CorriereBN @corriere - annaromano14 : RT @Azione_it: Il PNRR ha portato un investimento sulla scuola di 17 miliardi. Bene, ma la gestione centralizzata dei bandi e la carenza di… - donatoelisa1 : @GanRsMP @clelialino1 Buongiorno?????Maria Pia??risaluto??Clelia??un fantastico -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Pia

Buone Notizie

... daCofano, Marisa Sansonetti, Gerry Moio, Domenico Gazzo e Rossella De Mola) è stato conferito ... l'autriceTeresa Marasco, per aver collaborato con la sua vena drammaturgica nei primi ...Il volto di Pinocchio sembra di legno, e le fattezze della Lumaca, interpretata daTimo, sono del tutto credibili. C'è naturalmente poi un tocco "alla Garrone", che enfatizza l'aspetto ...La giovane napoletana comincia col servizio civile. L’impegno continua nelle vie di Mercato Pendino. Con dieci amici fonda «Le viole di Partenope»: dalla parte delle oppresse e di tutti i bambini ...La sedicenne, nata a Valmontone, vanta origini lucerine per linea materna. La madre, Antonella Catalano è di Lucera dove ha vissuto per diversi anni. "È lei ad insegnarmi tanto", ha commentato mamma A ...