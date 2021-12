MARCO CARRARA: BUON NATALE BUBINOBLOG! SIETE UN ESEMPIO PER OGNI APPASSIONATO DI TV (Di giovedì 23 dicembre 2021) MARCO CARRARA è uno dei più giovani e talentuosi volti della Rai, diviso tra Agorà dove affianca Luisella Costagna e Timeline, OGNI sabato su Rai3. Giornalista preciso e attento nello stile della tv pubblica, torna su BubinoBlog per gli auguri di NATALE e nell’occasione riempie di complimenti non solo il blog ma il suo cuore pulsante: la community. Grazie MARCO, BUONe Feste e BUON lavoro. Timeline è in onda anche sabato 25 dicembre, alle 10.20 su Rai3, con tanti ospiti sotto l’albero di MARCO CARRARA: la filosofa Michela Marzano, il cantautore Giovanni Caccamo, l’attore comico Enrico Bertolino e l’esperta di bon ton Csaba dalla Zorza. Puntata di bilancio social dell’anno: quali sono stati i video, le foto e i meme più visti e gli ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 23 dicembre 2021)è uno dei più giovani e talentuosi volti della Rai, diviso tra Agorà dove affianca Luisella Costagna e Timeline,sabato su Rai3. Giornalista preciso e attento nello stile della tv pubblica, torna su BubinoBlog per gli auguri die nell’occasione riempie di complimenti non solo il blog ma il suo cuore pulsante: la community. Graziee Feste elavoro. Timeline è in onda anche sabato 25 dicembre, alle 10.20 su Rai3, con tanti ospiti sotto l’albero di: la filosofa Michela Marzano, il cantautore Giovanni Caccamo, l’attore comico Enrico Bertolino e l’esperta di bon ton Csaba dalla Zorza. Puntata di bilancio social dell’anno: quali sono stati i video, le foto e i meme più visti e gli ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: MARCO CARRARA: BUON NATALE BUBINOBLOG! SIETE UN ESEMPIO PER OGNI APPASSIONATO DI TV - bubinoblog : MARCO CARRARA: BUON NATALE BUBINOBLOG! SIETE UN ESEMPIO PER OGNI APPASSIONATO DI TV - iosonocarrara : Grazie a @tvblogit e a @niccolo_fabbri per l’intervista - ProudOf_Marco : RT @theferroniz: sto ordinando il marmo di Carrara per fare la statua ad Amadeus che sarà piazzata proprio davanti all’ariston #mengonisa… - FabioTraversa : RT @niccolo_fabbri: 5 anni di albe romane per #Agorà e ancora @iosonocarrara ha voglia di farsi tanti altri anni di levatacce mattutine. Or… -