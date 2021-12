Mara Venier bomba contro Alberto Matano: “Mi ha insultato dietro le quinte. E’ geloso. Ecco la verità su di lui” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mara Venier fa una rivelazione su un collega a La vita in diretta: “Mi ha insultata”. Nella puntata di ieri de La vita in diretta, mercoledì 22 dicembre, è stata ospite Mara Venier per presentare il suo nuovo progetto insieme all’amico e collega Shel Shapiro, il brano La leggenda dell’amore eterno in cui compare nel videoclip. I due sono amici di lunga data ed ad Alberto Matano hanno raccontato alcuni divertenti aneddoti sull’amicizia. Tuttavia, dopo aver visto una breve clip su un Domenica In di qualche anno fa in cui Mara Venier ha cantato insieme a Maurizio Vandelli e Shel Shapiro, la conduttrice veneta ha raccontato cos’è successo dietro le quinte. “Sono stata insultata per tutto il video, mi hai insultata, ma la ... Leggi su cityroma (Di giovedì 23 dicembre 2021)fa una rivelazione su un collega a La vita in diretta: “Mi ha insultata”. Nella puntata di ieri de La vita in diretta, mercoledì 22 dicembre, è stata ospiteper presentare il suo nuovo progetto insieme all’amico e collega Shel Shapiro, il brano La leggenda dell’amore eterno in cui compare nel videoclip. I due sono amici di lunga data ed adhanno raccontato alcuni divertenti aneddoti sull’amicizia. Tuttavia, dopo aver visto una breve clip su un Domenica In di qualche anno fa in cuiha cantato insieme a Maurizio Vandelli e Shel Shapiro, la conduttrice veneta ha raccontato cos’è successole. “Sono stata insultata per tutto il video, mi hai insultata, ma la ...

Advertising

Stefanialove_of : Che bella persona Elisabetta Ferraccini , la figlia di Mara Venier si ricorda sempre di me e di farmi gli auguri per Natale?? - stefanodonno75 : RAI (RADIO TELEVISIONE ITALIANA) FAN BLOG da un'idea di Stefano Donno : Nuovo singolo di Shel Shapiro: Mara Venier… - elvi79339627 : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… - chefreschetto : Non le storie di Mara Venier sto crepando la mia tl chiede i diritti ?? - gabrieledimarzo : RT @bubinoblog: Le curve ci raccontano che #DomenicaIn supera #Amici21 fino alle 15 con il talk #BallandoconleStelle con picchi al 21%. Poi… -