Manuel Bortuzzo consola Jessica | che apre gli occhi | “Sophie mi ha mentito e presa in giro”

Leggi su biccy

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ormai è evidente a tutti cheCodegoni nelle ultime 24 ore ha fatto il doppio gioco conSelassié e Alessandro Basciano. Se all’amica ha negato di avere un vero interesse per il belloccio e di voler iniziare un flirt, con luiha detto tutt’altro. L’ex tronista ha corteggiato palesemente il nuovo arrivato e ieri c’ha passato tutta la nottata insieme, spifferando anche della crisi di sua “sorella”: “Sai, mi ha detto che sono una str***a perché mi piaci. Poi mi ha detto ‘tu sapevi che piaceva anche a me dal giorno uno eppure ci flirti'”. E di questi dissapori trasi è accorto anche, che oggi ha voluto supportare la “cognata”. Non solo ha sbagliato, non solo ha vistostare male per le sue ...