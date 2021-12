Manovra: maxi emendamento atteso oggi in Senato, domani il voto (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'esame in commissione Bilancio a Montecitorio si svolgerà tra il 27 e il 28 dicembre. Nel primo pomeriggio del 28 dicembre avrà invece inizio la discussione generale in Aula alla Camera Leggi su rainews (Di giovedì 23 dicembre 2021) L'esame in commissione Bilancio a Montecitorio si svolgerà tra il 27 e il 28 dicembre. Nel primo pomeriggio del 28 dicembre avrà invece inizio la discussione generale in Aula alla Camera

Ultime Notizie dalla rete : Manovra maxi Draghi boccia il Superbonus: 'Ha portato a frodi e ad aumento prezzi', Ira M5s ... messe a disposizione del Parlamento per modificare la manovra, proprio per estendere la detrazione ... Il presidente del Consiglio - prosegue la Stmpa - rivela anche un aspetto inquietante: la maxi ...

Legge di Bilancio 2022: una panoramica delle ultime modifiche ... la prima bozza della manovra è stata modificata in diversi punti da un maxi - emendamento a seguito del dibattito delle ultime settimane tra Governo Draghi e parti sociali . Le modifiche più ...

Manovra: maxi emendamento atteso oggi in Senato, domani il voto Rai News Casa, rimborso al proprietario che ha subito occupazioni abusive: la novità della legge di Bilancio Saltano i contributi ai proprietari penalizzati dal blocco degli sfratti, ma entrano nella legge di Bilancio quelli destinati a chi ha subito occupazioni abusive del proprio immobile. Succede ...

Ecco come è cambiata la legge di Bilancio Si comincia al Senato, già prima di Natale; poi alla Camera, pratica da chiudere entro il 30 dicembre, per evitare 'l'esercizio provvisorio'. Il processo di analisi e modifica si è concluso il 21 dice ...

