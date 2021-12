Manchester City | Ferran Torres verso il Barcellona | già pronto il sostituto

(Di giovedì 23 dicembre 2021)potrebbe lasciare ilper trasferirsi al. I Citizens avrebbero già in mente ilIlinsiste per averegià a gennaio e ilsi starebbe convincendo a lasciarlo partire. I Citizens, in caso di cessione dello spagnolo, dovranno andare sul mercato alla ricerca di une la dirigenza inglese avrebbe già in mente il nome giusto. Secondo quanto riportato dalEvening News, infatti, Guardiola avrebbe messo gli occhi su Bowen del West Ham, che nelle ultime stagioni ha fatto vedere grandi cose in maglia Hammers. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... come il passaggio di Manolas in Grecia, all'Olympiacos dal Napoli o il trasferimento da oltre 60 milioni di Ferran Torres dalal Barcellona . Diverse società necessitano di alcuni ...Abbiamo dovuto battere una squadra importante come il West Ham e non dimentichiamo che hanno eliminato ilUnited e il. In Inghilterra è molto difficile vincere qualcosa'.La vittoria di ieri del Milan non è stata importante solo per la classifica ma anche per le statistiche. Solo il City eguaglia i rossoneri ...Secondo il giornale spagnolo, i blaugrana vorrebbero a tutti i costi il giovane talento degli inglesi, che finora non sta giocando molto ...